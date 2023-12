Die Spurensicherung der Polizei ist nach der Brandnacht am Restaurant Mr. Pan in Magdeburg im Einsatz.

Magdeburg - In Magdeburg hat es in der Nacht zum 8. Dezember 2023 am Restaurant Mr. Pan gebrannt. Gegen 3 Uhr sei die Feuerwehr alarmiert worden, wie es aus der Leitstelle heißt. Die Terrasse des Restaurants am Fuchsberg war in Vollbrand.