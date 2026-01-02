weather schneeregenschauer
Nach dem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat die Polizei das Haus beschlagnahmt. Statiker haben das Gebäude unter die Lupe genommen. Wie es jetzt dort weiter geht.

Von Lukas Eßer und Ivar Lüthe Aktualisiert: 02.01.2026, 17:26
Vertreter der Feuerwehr Magdeburg, des THW und der Polizei beraten vor dem Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg. Statiker nahmen das Wohn- und Geschäftshaus am Freitag (2. Januar 2026) unter die Lupe.
Magdeburg. - Statiker haben sich am Freitag (2. Januar 2025) das Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg angesehen. Was das für die betroffenen Mieter des Mehrfamilien- und Geschäftshauses, in dem am Dienstagabend (30. Dezember 2025) ein verheerendes Feuer ausgebrochen war, bedeutet.