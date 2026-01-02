EIL
Ermittlungen nach verheerendem Feuer in der Sternstraße laufen Statiker untersuchen Magdeburger Brandhaus: So geht es jetzt weiter
Nach dem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat die Polizei das Haus beschlagnahmt. Statiker haben das Gebäude unter die Lupe genommen. Wie es jetzt dort weiter geht.
Aktualisiert: 02.01.2026, 17:26
Magdeburg. - Statiker haben sich am Freitag (2. Januar 2025) das Brandhaus in der Sternstraße in Magdeburg angesehen. Was das für die betroffenen Mieter des Mehrfamilien- und Geschäftshauses, in dem am Dienstagabend (30. Dezember 2025) ein verheerendes Feuer ausgebrochen war, bedeutet.