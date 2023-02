Die wirtschaftlich kritische Lage am kommunalen Krankenhaus in Magdeburg war im Februar 2023 Thema einer Debatte im Stadtrat. Die Chefärzte des Klinikums schrieben schon im Vorjahr einen Brandbrief an Oberbürgermeisterin und Stadtratsfraktionen.

Leuchtendes Signal zu Notaufnahme. Aus Sicht der Chefärzte am Klinikum Magdeburg kam die Lage am Krankenhaus schon im September 2022 einem Notfall gleich.

Magdeburg - Das Klinikum Magdeburg ist wirtschaftlich in Not. Zum Jahresende 2022 drohte Zahlungsunfähigkeit. Wie erst jetzt öffentlich wird: Die Chefärzte des kommunalen Krankenhauses wendeten sich bereits im September 2022 mit einem eindringlichen Brief an Oberbürgermeisterin und Stadtpolitiker.