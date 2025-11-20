Nach zwei Wochen Pause hofft Trainer Dirk Hannemann, dass die Neustädter zur Emotionalität zurückfinden. Die Chance dazu hätten alle, doch muss der Coach fünf Spieler streichen.

Neustadt - Als würde dieser Partie nicht schon ausreichend Brisanz innewohnen, potenzierte sich diese noch einmal im Vorfeld des neuerlichen Duells. Der SV Fortuna hätte sein Heimspiel in der Fußball-Verbandsliga nämlich gerne am Freitagabend ausgetragen. Das lehnte der SV Dessau ab. Und war dann verwundert, dass der Anpfiff nun am Sonnabend erst um 15.30 Uhr erfolgt. „Wir haben nicht nur die erste Mannschaft, sondern mehrere Nachwuchsteams, die in der Verbandsliga spielen“, erklärte Fortunen Coach Dirk Hannemann mit Blick auf die Platzbelegung am Schöppensteg.