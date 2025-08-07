weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Es war eine Schocknachricht: Auf zwei weiteren Magdeburger Ringbrücken geht nichts mehr. Wie die Stadtpolitik nun mit der Situation umgehen will, um die Menschen und den Verkehr zu entlasten.

Von Sabine Lindenau 07.08.2025, 16:30
Die Halberstädter Straße in Magdeburg ist seit dem 7. August wegen der maroden Ringbrücke gesperrt.
Magdeburg. - Magdeburg im Dilemma: Eine Ringbrücke nach der anderen muss fallen. Und wieder neu aufgebaut werden. Das verschlingt Millionenbeträge, die die Landeshauptstadt nicht hat. Die Stadtpolitik reagiert unterschiedlich auf die brisante Lage.