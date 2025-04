Magdeburgs Innenstadthändler warnen vor einem wirtschaftlichen Kollaps in Folge der Sperrung der Brücke über den Damaschkeplatz. Sie fordern schnelle Lösungen.

Brückensperrung in Magdeburg: City-Händler warnen vor Kollaps

Einkaufen in der Innenstadt

Die marode Brücke über den Damaschkeplatz in Magdeburg ist voll gesperrt. Auch unter der Ringbrücke ist derzeit kein Durchkommen.

Magdeburg - Nach der Sperrung der Brücke über den Magdeburger Damaschkeplatz fordert die Interessengemeinschaft der Innenstadthändler schnelle Lösungen.

„Die aktuellen Entwicklungen haben für Besucher sowie für die Unternehmen unserer Stadt dramatische Auswirkungen. Wir fordern entschlossenes, schnelles und mutiges Handeln von den politisch Verantwortlichen. Jetzt ist nicht die Zeit für parteipolitische Abrechnungen – sie helfen niemandem. Was wir brauchen, ist eine breite, parteiübergreifende Unterstützung im Sinne unserer Stadt", erklärte IG-Sprecher Arno Frommhagen.

Die IG fordert insbesondere einen sofortigen Abriss der beschädigten Brücke, um den Ost-West-Verkehr schnellstmöglich wiederherzustellen. Zudem sollten Baukapazitäten gebunden werden, damit alle notwendige Maßnahmen ohne weitere Verzögerung umgesetzt werden können. Eine weitere Forderung: die Errichtung einer behelfsmäßigen Brücke zur kurzfristigen Entlastung – parallel dazu muss unverzüglich mit dem Neubau begonnen werden.

Arno Frommhagen, Sprecher der Interessengemeinschaft der Innenstadthändler in Magdeburg. Foto: Uli Lücke

„Vergabe- und Ausschreibungsverfahren sowie die Finanzierung müssen bei allen Verantwortlichen höchste Priorität haben. Ohne rasche Umsetzung droht der Stadt ein wirtschaftlicher Kollaps: Leerstände, Umsatzrückgänge im Handel, Verlust von Arbeitsplätzen sowie ein drastischer Rückgang im Tourismus sind die absehbaren Folgen.

Die Stadt Magdeburg müsse ihrer Verantwortung als Oberzentrum gerecht werden. Die Menschen entschieden heute flexibel, wo sie einkaufen und ihre Freizeit verbringen – ob in Bernburg, Stendal oder Zerbst. „Es liegt in unserer Hand, Magdeburg attraktiv und lebendig zu halten“, so der IG-Sprecher.

Die Brücke des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz weist derart massive Schäden auf, dass sie am (15. April 2025) komplett gesperrt wurde. Und das gilt für sämtliche Verkehrsarten: den Autoverkehr auf dem Ring in dem Bereich, den Fuß- und Radverkehr unter den Brücken sowie den Straßenbahnverkehr.