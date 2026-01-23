Eine Brücke in Magdeburg sollte einen Namen bekommen. Doch aus Sorge um verwirrte Autofahrer will die Stadtverwaltung diesen Beschluss des Stadtrates nun wieder kippen.

Die Brücke im Magdeburger Norden soll nun doch keinen Namen bekommen.

Magdeburg. - Einige Brücken hat Magdeburg noch und eine von ihnen sollte eigentlich einen richtigen Namen bekommen. So hatte es zumindest der Stadtrat bereits im Oktober 2023 beschlossen. Doch nun, über zwei Jahr später, soll die Benennung wieder abgeblasen werden.