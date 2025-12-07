weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Magdeburger Restaurant: Denkmalschutz-Entscheidung zur Terrasse

Denkmalschutz für DDR-Bau Erst Ärger, dann Erleichterung: Magdeburger Wirt bekommt sein Herzstück

Was wochenlang wie das Aus für ein neues Restaurantprojekt aussah, endet nun mit einer überraschenden Wende. Ein Magdeburger Neu-Gastronom darf nun doch umsetzen, was ihm besonders wichtig ist.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 08.12.2025, 09:03
Magdeburgs Neu-Gastronom Joachim Fanger (rechts) schenkte aus seinem blinkenden VW-Bus heraus mit einer Mitarbeiterin zusammen Glühwein aus. Er kann seine Pläne, die zu scheitern drohten, nun doch umsetzen.
Magdeburgs Neu-Gastronom Joachim Fanger (rechts) schenkte aus seinem blinkenden VW-Bus heraus mit einer Mitarbeiterin zusammen Glühwein aus. Er kann seine Pläne, die zu scheitern drohten, nun doch umsetzen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Wochenlang stand alles auf der Kippe: Ein vor wenigen Tagen eröffnetes Restaurant am Breiten Weg in Magdeburg drohte an einer behördlichen Entscheidung zu scheitern. Doch nun gibt es grünes Licht – und der Betreiber könnte glücklicher kaum sein.