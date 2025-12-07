Denkmalschutz für DDR-Bau Erst Ärger, dann Erleichterung: Magdeburger Wirt bekommt sein Herzstück
Was wochenlang wie das Aus für ein neues Restaurantprojekt aussah, endet nun mit einer überraschenden Wende. Ein Magdeburger Neu-Gastronom darf nun doch umsetzen, was ihm besonders wichtig ist.
Aktualisiert: 08.12.2025, 09:03
Magdeburg. - Wochenlang stand alles auf der Kippe: Ein vor wenigen Tagen eröffnetes Restaurant am Breiten Weg in Magdeburg drohte an einer behördlichen Entscheidung zu scheitern. Doch nun gibt es grünes Licht – und der Betreiber könnte glücklicher kaum sein.