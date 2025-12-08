Eine umfangreiche Spende mit Ausrüstung für Erste Hilfe an die Feuerwehr Mahlwinkel stärkt die Erstversorgung auf dem Land.

Ausrüstung gespendet: Wenn die Feuerwehr der Ersthelfer ist

Eine umfangreiche Ersthelfer-Ausrüstung übergab Robert-Philipp Neugebauer (links) an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mahlwinkel.

Mahlwinkel. - Die Freiwillige Feuerwehr Mahlwinkel hat eine umfangreiche Ersthelfer-Ausstattung bekommen. Übergeben hat diese Robert-Philipp Neugebauer, Notfallsanitäter, Feuerwehrmann und langjähriger Erste-Hilfe-Ausbilder. Er hatte einen professionell ausgestatteten Rettungsrucksack, eine First-Responder-Tasche, Führungshilfen, einen Verbandskasten sowie einen Automatisierten Externe Defibrillator (AED) – inklusive zehnjähriger Wartung mitgebracht.