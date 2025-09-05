In Magdeburg sind zwei Ringbrücken gesperrt. Fußgänger und Radfahrer ignorieren jedoch die Absperrungen. Es kommt auch zu Vandalismus. Wie Stadt und Polizei damit umgehen.

Situation an der Halberstädter Straße in Magdeburg: Trotz Absperrungen und Lebensgefahr laufen immer wieder Fußgänger unter der Brücke. Auch Radfahrer beseitigen die Zäune häufig, um hindurch zu fahren.

Magdeburg. - Zwei Fußgänger stehen vor der Absperrung an der Halberstädter Straße. Das gesamte Areal unter der Brücke ist gesperrt. Es besteht Einsturzgefahr. Vorsichtig schauen sie nach links und rechts. Dann schieben sie den Zaun zur Seite und spazieren unter der Brücke hindurch. Dieses Szenario gibt es täglich in Magdeburg. Die Maßnahmen der Stadt bleiben bisher erfolglos.