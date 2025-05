Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt hat Klartext zu den Brückensperrungen in Magdeburg gesprochen und Hilfe zugesagt. Es müssten Lösungen her, keine Zuständigkeitsdebatten.

Blick auf die gesperrte Brücke am Damaschkeplatz in Magdeburg. Wie schnell ann die Stadt das marode Bauwerk abreißen und eine neue Brücke bauen?

Magdeburg - Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt hat Brückensperrungen in Magdeburg verteidigt, aber zugleich allgemein regelmäßige Prüfungen angemahnt.

Die plötzliche Sperrung der Brücke am Damaschkeplatz in Magdeburg sei ein sichtbares Zeichen für den Zustand vieler Bauwerke in Deutschland. Die Sperrung zeige jedoch auch, wie wichtig regelmäßige und sorgfältige Bauwerksprüfungen für die Sicherheit der Bürger seien, hieß es in einer Mitteilung.

Kaputte Infrastruktur: Schnelle Planung und Investition nötig

„Die Sperrung ist eine notwendige Konsequenz, wenn statische Bedenken bestehen. Sicherheit geht vor, aber reaktive Maßnahmen dürfen nicht die Regel bleiben. Es braucht vorausschauende Planung und nachhaltige Investitionen, damit eine verlässliche Infrastruktur wieder zum Standard wird“, erklärte Jörg Herrmann, Präsident der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt.

Vizepräsident Jörg-Peter Rewinkel erklärte: Schäden wie Risse und Stahllitzenbrüche verdeutlichten, wie empfindlich einzelne Tragelemente seien – und wie wichtig es sei, frühzeitig gegenzusteuern.

Bauwerksprüfungen zeigen frühzeitig Schäden: Tiefenprüfung legte alles offen

Allerdings: Der kritische Zustand der Brücke am Damaschkeplatz in Magdeburg war durch ebensolche regelmäßigen Tiefenprüfungen entdeckt worden.

Die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt begrüßte das auf Bundesebene beschlossene Sondervermögen Infrastruktur: Der Fokus müsse auf Lösungen liegen, nicht auf Zuständigkeitsdebatten. Ingenieurbüros seien bereit, ihre Expertise und Kapazität einzubringen.

Planungsprozesse für sichere Infrastruktur beschleunigen

Die Ingenieurkammer forderte, Planungsprozesse zu vereinfachen, Genehmigungen zu beschleunigen und Vergabestrukturen mittelstandsfreundlich zu gestalten. Die Ingenieurkammer vertritt die fachliche Kompetenz und Interessen der sachsen-anhaltischen Ingenieurinnen und Ingenieure.