Magdeburger Behelfsbrücken am Damaschkeplatz sind offen

Die Behelfsbrücken des Magdeburger Rings am Damaschkeplatz sind für den Verkehr geöffnet worden.

Magdeburg. - Autofahrer auf dem Magdeburger Ring können nun über die beiden Behelfsbrücken am Damaschkeplatz fahren. Am Freitag (8. August 2025) wurden die beiden einspurigen Brücken für den Verkehr freigegeben. Ursprünglich war dies für den 11. August vorgesehen gewesen.

Weit kommen Autos dann aber nicht in Richtung Süden, weil wenig später die Brücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße folgen. Und die sind wegen massiver Schäden seit Donnerstag gesperrt.

Bei ihnen wurden - wie schon bei der mittlerweile abgerissenen Damaschkeplatz-Brücke - Schäden im Hennigsdorfer Spannstahl entdeckt. Auch diese beiden Brücken müssen abgerissen werden.