Verkehrschaos nach Ringbrückensperrung Frust im Feierabendverkehr: Halberstädter Straße in Magdeburg wird zur Staufalle
Nichts geht mehr: Vor allem zu den Stoßzeiten ist die Halberstädter Straße in Magdeburg dicht. Und auch der letzte Abschnitt des Magdeburger Rings. Die Umleitungsstrecken sind überlastet.
Aktualisiert: 22.08.2025, 09:12
Magdeburg. - Warum geht es hier nicht weiter? Eine Frage, die sich viele Autofahrer im Magdeburger Berufsverkehr stellen. Dabei hat sich seit der Sperrung der Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße ein Bereich herauskristallisiert, der zur Staufalle wird. Die Stadt kennt das Problem und reagiert.