Mit modernster 3D-Scan-Technik dokumentiert Olaf Jantzen historische Bauwerke in der Altmark und deutschlandweit. Seine digitalen Modelle unterstützen Architekten, Planer und Verwaltungen bei der präzisen Planung.

Mit Hightech durch die Altmark: Olaf Jantzen digitalisiert Bauwerke in 3D

Salzwedel. - Wenn Olaf Jantzen mit seinem großen weißen Scanner auf den Schultern durch Salzwedel läuft, sorgt das regelmäßig für neugierige Blicke. Doch der 60-Jährige nimmt das mit Humor – und einem bisschen Stolz.