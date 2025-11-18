weather starkbewoelkt
  4. 3D-Vermessung und digitale Gebäudemodelle: Mit Hightech durch die Altmark: Olaf Jantzen digitalisiert Bauwerke in 3D

Mit modernster 3D-Scan-Technik dokumentiert Olaf Jantzen historische Bauwerke in der Altmark und deutschlandweit. Seine digitalen Modelle unterstützen Architekten, Planer und Verwaltungen bei der präzisen Planung.

Von Elisa Schulz 18.11.2025, 08:15
Olaf Jantzens 3D-Vermessungs-Firma war auch in Salzwedel aktiv.
Anna Jantzen

Salzwedel. - Wenn Olaf Jantzen mit seinem großen weißen Scanner auf den Schultern durch Salzwedel läuft, sorgt das regelmäßig für neugierige Blicke. Doch der 60-Jährige nimmt das mit Humor – und einem bisschen Stolz.