Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am zweiten August-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 8. bis 10. August ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 8.8. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. Für den 10.8. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt ist frei.

Boys’n’Beats: Pamela aka die Fette und Coco von Chanel begleiten das "Queere Pride-Karaoke" am 8.8. von 20 bis Mitternacht im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Direkt im Anschluss bricht die "Student Night" an. Am 9.8. ab 23 Uhr legt DJ Marv einen Mix aus Pop, Dance und Queer-Classics zur "CSD Startup Party" auf.

Down Town Club: Im Breiten Weg 228 beginnt am 8.8. um 23 Uhr im Down Town Club das "Summer Feeling". N3xt Le7el legt dazu House, Tech House und Techno auf. Ein DJ-Contest wird am 9.8. ab 23 Uhr von DJ Timson moderiert.

Montego Beachclub: Der "Friday Sundowner" im Montego-Beach-Club beginnt 8.8. ab 20 Uhr am Heinrich-Heine-Platz 5 nahe dem Adolf-Mittag-See. Deep- und Chill-House bringt DJ benDMA mit. Er sorgt mit auch für Stimmung mit Ibiza Clubsound, Deep House am 9.8. ab 20 Uhr bei "Ibiza Anthems". Zu beiden Abenden ist der Eintritt frei.

MoaBeat: Am Hasselbachplatz 2 bricht im MoaBeat am 8.8. um 23 Uhr die "Afrobeats Night" mit DJ G.D. Goddem an. Eine "Bad Taste Party" steht für den 9.8. ab 23 Uhr mit DJ Nico Arnis im Kalender.

Prinzzclub: "Spicy" wird es mit DJ Storm am 8.8. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Für "Latin Vibes" sorgt DJ Hoff am 9.8. ab 23 Uhr.

Datsche: Am 9.8. ist ab 14 Uhr sind in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 analoge Klangwelten, modulare Labyrinthe und hypnotische Grooves. Live, elektronisch und handgemacht, mit Neversleep, Qualia und Sync_ed angesagt. Am 10.8. steht für 14 Uhr der Sonntagsbumms im Kalender. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt am 9.8. um 18 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "Never Stop" mit El Herb, Riko und Larook sowie mit Marcel Lentges und Lorenz Kraach auf dem Sonnendeck geplant.

Sudenburger Biergarten: Die "Greatest Hits Volume II Dance Party" mit DJ PalmBeach beginnt am 9.8. um 18 Uhr im Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager/Walmbergstraße. Der Eintritt ist frei.

Insel der Jugend: "From Heikel with love" ist die Party am 9.8. ab 19 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 überschrieben. Gespielt werden Techno, House und Trance.

Feuerwache: Zum Schoof legt DJ Wassi am 9.8. ab 21 Uhr in der Sudenburger Feuerwache am Ambrosiusplatz auf.

Idol: Eine Ü30-Party steht für das Idol am 9.8. im Kalender. Beginn ist um 21 Uhr im Rennebogen 177.

M2: "Ich will mal wieder tanzen" verspricht das M2 am Hasselbachplatz jeden zweiten Sonnabend im Monat ab 19 Uhr mit einem Live-DJ. Der Eintritt ist frei.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.