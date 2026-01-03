Future!-Stadtrat Stephan Bublitz ist gern im Cafe Seposita in seinem Heimat-Stadtteil Stadtfeld-Ost zu Gast.

Magdeburg/sl. - Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. In diesem Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, mit den im Stadtrat vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Im dritten Teil unserer Serie beantwortet Stephan Bublitz von der Partei Future!, die im Stadtrat eine Fraktion mit den Grünen bildet, schriftlich die Fragen von Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.