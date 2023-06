„Heinz-Kunstmarkt“ in Magdeburg Buckauer Engpass wird zum großen Freiluftatelier

Mehr als 60 Kunstschaffende zeigen ihre Werke am Sonntag (18. Juni) auf dem „Heinz-Kunstmark“ in Magdeburg-Buckau. Auch ein Rahmenprogramm wird geboten. Was an den Ständen zu entdecken ist.