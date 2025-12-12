Die „duk Galerie“ im Buckauer Engpass schließt nach einem Jahr. Die Magdeburger Künstler Kai Krause und David Niedermeyer ziehen weiter. Leer bleiben die Räume aber nicht. Es gibt bereits Nachfolger.

David Niedermeyer und Kai Krause schließen ihre „duk Galerie“ im Buckauer Engpass in Magdeburg.

Magdeburg. - Es klang nach einem kleinen Kunstwunder im Buckauer Engpass: Ein ehemaliger Friseurladen, zwei riesige Schaufenster, zwei Magdeburger Designer, die genug davon hatten, auf Wartelisten für Galerien zu versauern – und kurzerhand selbst eine eröffnen.