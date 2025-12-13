Besucher reagieren auf Kontrollen Nach Anschlag in Magdeburg: Security sichert den Weihnachtsmarkt in Burg ab - auch Polizei im Einsatz

Sie halten sich im Hintergrund und stehen doch im Blickpunkt. Bei der Altstadtweihnacht in Burg ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Auch die Polizei ist am Weinberg im Einsatz. Hunderte Besucher werden kontrolliert. Wie sie reagieren.