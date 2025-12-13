weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Besucher reagieren auf Kontrollen: Nach Anschlag in Magdeburg: Security sichert den Weihnachtsmarkt in Burg ab - auch Polizei im Einsatz

Besucher reagieren auf Kontrollen Nach Anschlag in Magdeburg: Security sichert den Weihnachtsmarkt in Burg ab - auch Polizei im Einsatz

Sie halten sich im Hintergrund und stehen doch im Blickpunkt. Bei der Altstadtweihnacht in Burg ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Auch die Polizei ist am Weinberg im Einsatz. Hunderte Besucher werden kontrolliert. Wie sie reagieren.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 13.12.2025, 17:11
Am und auf dem Festgelände der Altstadtweihnacht am Weinberg in Burg sind Polizeibeamte im Einsatz.
Am und auf dem Festgelände der Altstadtweihnacht am Weinberg in Burg sind Polizeibeamte im Einsatz. Foto: Marco Papritz

Burg - Für die Sicherheit bei Weihnachtsmärkten gelten nach dem Anschlag in Magdeburg hohe Auflagen. Auch am Weinberg in Burg, wo bis zu 3.000 Besucher bei der Altstadtweihnacht mobilisiert werden.