Besucher reagieren auf Kontrollen Nach Anschlag in Magdeburg: Security sichert den Weihnachtsmarkt in Burg ab - auch Polizei im Einsatz
Sie halten sich im Hintergrund und stehen doch im Blickpunkt. Bei der Altstadtweihnacht in Burg ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Auch die Polizei ist am Weinberg im Einsatz. Hunderte Besucher werden kontrolliert. Wie sie reagieren.
Aktualisiert: 13.12.2025, 17:11
Burg - Für die Sicherheit bei Weihnachtsmärkten gelten nach dem Anschlag in Magdeburg hohe Auflagen. Auch am Weinberg in Burg, wo bis zu 3.000 Besucher bei der Altstadtweihnacht mobilisiert werden.