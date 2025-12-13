Der lebendige Adventskalender bietet Oebisfeldern jeden Alters weihnachtliche Glücksmomente, die gesellig auf das Fest einstimmen sollen. Im Altenwohnheim Dr. Fritz Reuber liest Christiane Schütrumpf eine Geschichte von Fritz Ganz.

Christiane Schütrumpf begrüßt die Senioren, die zur Lesung der Geschichte gekommen sind.

Oebisfelde. - Ein Hauch altmärkischer Erzähltradition erfüllte am Mittwoch die Wohneinrichtung Dr. Kurt Reuber in Oebisfelde. Die zweite Vorsitzende des Heimatvereins, Christiane Schütrumpf, las dort ein Märchen des aus der Region stammenden Autors Fritz Ganz vor – und nahm die rund 30 Zuhörer mit auf eine Reise in vergangene Zeiten.