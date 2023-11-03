In Magdeburg bietet der Programmkalender am 20.12.2025 unter anderem Gedenken, Theater, Konzerte und Zirkus.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Ideen zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 20. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Der Nussknacker" im Magdeburger Insel Theater

"Der Nussknacker" steht auf dem Spielplan im Insel Theater in der Zollstraße 19. Matthi Engel führt als Pate Drosselmeier durch die funkelnde Welt aus Puppen, Tänzen und Träumen. Während es für die Vorstellungen am 19., 23., 25. und 26.12. um 18 Uhr zum Redaktionsschluss bereits Wartelisten gab, waren für den 20. und 21.12. um 14 Uhr, den 24.12. um 16 Uhr und den 20. und 21.12. um 18 Uhr noch Karten zu haben.

Die Geschichte: Es ist Weihnachtsabend, und Marie bekommt von ihrem geheimnisvollen Paten Drosselmeier ein ganz besonderes Geschenk: einen hölzernen Nussknacker. Doch in der Nacht geschieht etwas Wundersames – die Spielzeuge erwachen zum Leben, und ein wildes Gefecht zwischen dem tapferen Nussknacker und dem bösen Mäusekönig entbrennt.

E.T.A. Hoffmanns Weihnachtsmärchen erzählt von Mut, Fantasie und der Kraft der Liebe. Tschaikowskys zauberhafte Musik steht im Mittelpunkt dieser liebevoll inszenierten Geschichte: Wenn die berühmten Melodien erklingen, schmelzen selbst die größten Weihnachtsmuffel dahin.

Zum Abschluss klingt bei Kerzenschein und Gebäck die Veranstaltung mit einem gemütlichen Weihnachtsliedersingen aus.

Gina Colada und Glinda Glanz im Theater in der Grünen Zitadelle

Gina Colada und Glinda Glanz treten im Theater in der Grünen Zitadelle mit ihrer Show "Gina & Glinda – Im Winter Wunderland" auf, in der sie bekannte Winterlieder und humorvolle Geschichten verbinden. Das Duo zählt zu den bekannten Drag-Künstlerinnen Deutschlands, die sich vor allem durch Live-Gesang, Bühnenpräsenz und komödiantische Elemente auszeichnen.

Beide haben Gesang, Schauspiel und Tanz studiert und traten nach ihrem Abschluss auf verschiedenen internationalen Bühnen auf, darunter auch Kreuzfahrtschiffen und Theatern in Städten wie Shanghai oder Los Angeles, bevor sie ihre eigenen Programme entwickelten.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.



In ihren Shows verbinden sie Live-Gesang mit erzählerischen Momenten, in denen sie Anekdoten und szenische Passagen ebenso einbeziehen wie farbenfrohe Kostüme und Bühnenpräsenz; dabei nutzen sie ihr vielfältiges Repertoire, um Songs mit Witz und Charme neu zu interpretieren.

Am Sonnabend, dem 20. Dezember, beginnt die Aufführung Im Winter Wunderland um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a auf.

Clivia - Operette im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Ein Hauch von Glanz, Verwechslung und tropischer Hitze zieht ins Opernhaus Magdeburg ein, wenn Nico Dostals Operette „Clivia“ auf die Bühne zurückkehrt. Zwischen Hollywood, Politik und einer geheimen Verschwörung entspinnt sich ein turbulentes Spiel um Liebe, Macht und Schein, begleitet von eingängigen Melodien und humorvoller Situationskomik. In der überarbeiteten Fassung von Julien Chavaz, Christoph Clausen und Kai Tietje begegnen sich die Charaktere des fiktiven Staates Boliguay in einer Mischung aus Operettencharme und moderner Ironie. Kai Tietje leitet gemeinsam mit Paweł Popławski die Magdeburgische Philharmonie, das Ballett Theater Magdeburg und den Opernchor des Hauses.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Clivia Gray wird von Anja Backus verkörpert, an ihrer Seite stehen Andreas Bongard oder Peter Lewys Preston als Juan Damigo, Jeanett Neumeister als Yola und Benjamin Sommerfeld als E. W. Potterton. Weitere Mitwirkende sind Undine Dreißig, Vincent Casagrande, Niklas Hummel und viele mehr.

Vorstellungen gibt es am 20.12. um 19.30 Uhr, am 31.12. um 14.30 Uhr und 19.30 Uhr, und jeweils um 19.30 Uhr am 31.1., 6.2. und 21.2. um 19.30 Uhr.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung.

Seniorentheater Magdeburg im Kabarett "...nach Hengstmanns"

Das Seniorentheater Magdeburg zeigt im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 sein Programm "Frohes Fest – immer wieder!"

Die Gruppe existiert seit 1993 und entwickelt seither eigene Szenen und Programme, die Erinnerungen und Alltagserfahrungen aufgreifen. Etwa 30 Auftritte pro Jahr verdeutlichen den Umfang ihrer Aktivitäten und die anhaltende Beteiligung der Darstellenden, die durchweg im Seniorenalter stehen.

Für das Weihnachtsprogramm kombinieren sie kurze Szenen, Gedichte und Lieder zu einem kompakten Ablauf von rund 40 Minuten. Am Sonnabend, dem 20. Dezember, beginnt die Vorstellung um 15 Uhr, ergänzt durch ein Kaffee-Kuchen-Gedeck.

„Lasst uns in Frieden“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Lasst uns in Frieden“ ist ein politisch-satirisches Kabarettprogramm der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller treten Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller auf.

Das Stück setzt sich humorvoll und kritisch mit aktuellen politischen Konflikten, Kriegsrhetorik und gesellschaftlichen Stimmungslagen auseinander. Im Zentrum stehen Fragen nach Frieden, Sprachverrohung und der Freiheit des politischen Witzes.

Die Produktion verknüpft alltägliche Beobachtungen mit überspitzten Fragen wie: Was unterscheidet Kriegstüchtigkeit von Verteidigungsfähigkeit? Für wen wäre ein Kriegsende eigentlich ein Problem? Dabei thematisiert das Programm auch den Umgang mit Meinung und Empfindlichkeiten in Deutschland. Mit Wortwitz, Ironie und Zuspitzung versucht das Kabarett, Orientierung in einer verwirrenden Gegenwart zu bieten und lädt das Publikum dazu ein, über Politik und Gesellschaft nachzudenken – ohne den Humor zu verlieren.

Die nächsten Vorstellungen sind für den 19., 20. und 26. Dezember um 20 Uhr geplant. Im neuen Jahr folgen zur gleichen Zeit Auftritte am 10., 17. und 28. Januar und am 5., 14. und 25. Februar. Ausverkauft waren zum Redaktionsschluss bereits die Vorstellungen am 31.12.

"Wir müssen immer lachen" mit Sebastian und Tobias Hengstmann

Die Hengstmann-Brüder Sebastian und Tobias nutzen im "...nach Hengsmanns" im Breiten Weg 37 den Humor als Umgangsform mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Unter dem Titel "Wir müssen immer lachen" greifen die Kabarettisten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren auf und zeigen, wie Komik aus dem Abstand zu Ereignissen entsteht. Sie holen absurde Situationen auf die Bühne, beschreiben Reaktionen, setzen Musik ein, improvisieren und lesen Passagen aus ihrem Buch, das den Titel des Programms trägt.

Im Mittelpunkt stehen Beobachtungen darüber, wie Menschen mit bestimmten Anlässen umgehen, was gesagt wird oder ausbleibt. Die Vorstellung entwickelt sich damit zu einem Abend, der Lachen hervorruft und zugleich dessen Mechanismen zeigt.

Mehrere Termine stehen zur Auswahl: Abende am 20., 23.12. und 25.2. jeweils um 19.30 Uhr sowie Nachmittage am 21.12. sowie 22.2. um 17 Uhr. Die Termine am 30.12. um 19.30 Uhr und am 31.12. um 15 Uhr waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Das Gedenken an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Jahr 2024 ist für Magdeburg am 20.12. Thema.

Der ökumenische Gottesdienst in der Johanniskirche richtet um 11 Uhr den Blick auf die Opfer des Anschlags und führt Menschen zu einem gemeinsamen Moment des Gedenkens zusammen. Vertreter der Kirchen gestalten Wortbeiträge und Gebete, die Raum für Trauer, Betroffenheit und stille Reflexion eröffnen.

Am Abend um 17.30 beginnt an Gleicher Stelle die zentrale Gedenkakt für Betroffene. Für weitere Menschen wird die Veranstaltung auf Videoleinwänden ins Freie und in die Festung Mark übertragen.

Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität sowie zum Schutz des Gedenkorts rufen die Kirchen und Religionen in Magdeburg zu einer Menschen-Lichter-Kette am 20. Dezember 2025 um 19 Uhr rund um den an diesem Tag geschlossenen Weihnachtsmarkt auf. Um 18 Uhr beginnt die Ausgabe der Kerzen an fünf Standorten: Ecke Jakobstraße/Julius-Bremer-Straße Ratswaageplatz an der Halbkugel-Statue zwischen dem SWM-Gebäude („Blauer Bock“) und Galeria Karstadt vor der Ernst-Reuter-Allee 12 (Fläche neben den Arkaden) und Altes Rathaus in der Jakobstraße gegenüber der Johanniskirche.

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium in Magdeburger Pauluskirche

Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium erklingt in der Pauluskirche in der Goethestraße 28 und verbindet Chor, Solisten und Orchester zu einer Aufführung der ersten drei Kantaten. Miriam Sabba, Susanne Krumbiegel, Christoph Pfaller und Stephan Heinemann übernehmen die Solopartien, begleitet vom Ensemble Märkisch Barock, das historische Instrumente nutzt. Der Magdeburger Kantatenchor und die Jugendkantorei der Paulusgemeinde setzen die chorischen Teile um, die unter der Leitung von Tobias Börngen stehen.

Der Ablauf folgt der musikalischen Struktur der Weihnachtstage und führt die Gemeinde durch zentrale Szenen des Oratoriums. Am Sonnabend, dem 20. Dezember, beginnt das Konzert um 17 Uhr in der Pauluskirche, Karten waren zum Redaktionsschluss im Vorverkauf noch erhältlich.

Frauenchor "Cantare et vivere Magdeburg" in Magdeburger Nicolaikirche

Der Frauenchor "Cantare et vivere Magdeburg" gestaltet am Sonnabend, dem 20. Dezember, ein Weihnachtskonzert in der Sankt Nicolaikirche in Magdeburg-Neustadt. Unter der Leitung von Helga Barborka präsentiert der Chor ein Programm unter dem Titel "Klingt ein wunderbares Singen", das auf Chormusik der Adventszeit ausgerichtet ist.

Die Sängerinnen führen durch ein Repertoire, das traditionelle und neuere weihnachtliche Stücke umfasst. Das Konzert beginnt um 15.30 Uhr. Einlass ist ab 15 Uhr.

Pozor Vlak spielen im Magdeburger Blue Note

Pozor Vlak bringt am Sonnabend, dem 20. Dezember, seinen instrumentalen Surfrock ins Blue Note am Lessingplatz und kehrt damit an einen vertrauten Ort zurück. Die Magdeburger Band spielt seit 1996 in einer Mischung aus Surf, Punk und Beat und verbindet ihre twangenden Gitarren mit hallgeprägten Klängen, Percussion und schnellem Surfbeat. Das Programm umfasst Stücke aus früheren Veröffentlichungen ebenso wie neue Titel der EPs "Bunga Bunga Party!" und "Dawn Surf", darunter "Feuerqualle" und "Nomads of the Sea". Die fünf Musiker greifen auf Einflüsse von Dick Dale, Link Wray und der Pulp-Fiction-Ära zurück und formen daraus ihren eigenen Stil.

Die Liveshow beginnt um 20 Uhr und setzt auf ein bewegtes Set, das Genreklassiker und eigene Kompositionen zu einem durchgehenden Konzertablauf verbindet.

Weihnachtsklassiker im Kerzenschein im Weihnachtsklassiker im Dorint-Hotel in Magdeburg

Kerzenschein erklingen am Sonnabend, 20. Dezember, in zwei Aufführungen im Dorint Herrenkrug Parkhotel im Herrenkrug 3. Ein Streichquartett gestaltet das Programm mit Stücken wie „Dance of the Sugar Plum Fairy“, „Greensleeves“, „O Holy Night“, „Last Christmas“ und „All I Want for Christmas Is You“. Auch Titel wie „Maestro“, „Let It Go“ und „Once Upon a December“ gehören dazu und verbinden traditionelle Melodien mit bekannten Songs aus Film und Popmusik.

Die Konzerte dauern jeweils 60 Minuten ohne Pause und beginnen um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr, der Einlass öffnet 30 Minuten vorher. Die Aufführungen nutzen den Kerzenschein als atmosphärischen Rahmen und bieten freie Platzwahl innerhalb der gebuchten Zone.

Kerzenschein und weihnachtliche Filmsoundtracks im Dorint-Hotel in Magdeburg

Weihnachtliche Filmsoundtracks im Kerzenschein erklingen am Sonnabend, 20. Dezember, im Dorint Herrenkrug Parkhotel im Herrenkrug 3. Ein Streichquartett übernimmt die musikalische Gestaltung und spielt Titel aus Klassikern wie "Holiday Inn", "A Charlie Brown Christmas", "Der Polar-Express" oder "Kevin – Allein zu Haus". Auch Melodien aus "Wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat", "Schöne Bescherung" und "Tatsächlich… Liebe" gehören zum Programm.

Der Einlass beginnt 30 Minuten vor Konzertbeginn, ein späterer Zugang ist nicht möglich. Das Konzert richtet sich an Gäste ab acht Jahren und nutzt die besondere Atmosphäre des Hotels für eine konzentrierte Darbietung im Licht tausender Kerzen.

Amy Belle spielt in Magdeburg

Die schottische Singer-Songwriterin Amy Belle aus London bringt am Sonnabend, dem 20. Dezember, ihre Mischung aus eigenen Liedern und Coverversionen ins mach|werk am Breiten Weg 114a. Belle erlangte internationale Aufmerksamkeit durch ein Duett mit Rod Stewart, das auf YouTube hohe Aufrufzahlen erreicht. Ihre Konzerte verbinden akustische Elemente mit einer klar geführten Stimme, die sowohl neue Titel als auch bekannte Stücke prägt.

Das Solo-Programm im mach|werk entwickelt einen Bogen zwischen aktuellen Songs und Interpretationen musikalischer Klassiker. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Ausverkauft und Restplätze in Magdeburg

Nur noch zwei einzelne Restplätze gab es zum Redaktionsschluss für "Robin Hood" um 10 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9.

Ausverkauft waren "Die Schneekönigin" um 11 und 14 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 und "Die Weihnachtsgans Auguste" um 15 Uhr und für "Scrooge – Eine Geistergeschichte zum Weihnachtsfest" um 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.