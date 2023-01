Bildung mit Robotern Bühne frei für die Tüftler der Zukunft in Magdeburg

Bei der First Lego League soll das Interesse von Kindern und Jugendlichen für Forschung geweckt werden. In einem Regionalwettbewerb in der IHK Magdeburg haben Schüler nun ihre selbst gebauten Lego-Roboter vorgestellt.