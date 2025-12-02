Der Magdeburger Stephan Berges war 50 Jahre Bühnentechniker, Improvisationstalent und Mann für die ganz schweren Aufgaben. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Stephan Berges packt hinter der Bühne an: Mit den Seilzügen werden die Kulissen bewegt.

Magdeburg. - Wenn Stephan Berges am 23. Dezember zum letzten Mal hinter die Bühne des Theater Magdeburg steigt, endet ein Berufsleben, das so eng mit diesem Haus verwoben ist wie die Seile, an denen jahrelang ganze Bühnenbilder hingen. Fast 50 Jahre lang arbeitete er als Bühnentechniker – ein Beruf, der sich radikal verändert hat. Und doch ist eines konstant geblieben: Die Arbeit ist trotz aller Elektronik nicht leichter geworden.