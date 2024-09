Magdeburg - Punkt 11 Uhr wird in der nationalen Warnzentrale im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn auf den Knopf gedrückt – und in ganz Deutschland heulen die Sirenen, piepsen die Telefone und werden die Nachrichtenprogramme unterbrochen. Zum dritten Mal wird am Donnerstag, 12. September 2024, der bundesweite Warntag durchgeführt.

Mit dem Probealarm für fast 84 Millionen Deutsche sollen zum einen die verschiedenen Systeme getestet werden, mit denen sie im Fall einer Katastrophe von den Behörden gewarnt und informiert werden sollen. Zum anderen werden die Menschen für die unterschiedlichen Warnmöglichkeiten sensibilisiert. Auch Magdeburg beteiligt sich erneut an der Aktion. Folgende Wege der Alarmierung werden dabei genutzt:

Sirenen heulen erstmals im ganzen Stadtgebiet von Magdeburg

Erstmals werden elf Sirenen für den Bevölkerungsschutz getestet, die im Stadtgebiet neu installiert wurden. Teilweise wurden die Standorte vorhandener Brandmeldeanlagen der freiwilligen Feuerwehren genutzt. Um 11 Uhr wird eine Minute lang ein an- und abschwellender Heulton in großer Lautstärke abgesetzt.

Nach 45 Minuten, also um 11.45 Uhr, erfolgt die Entwarnung mit einem ebenfalls einminütigen Ton in gleichbleibender Tonlage. Um alle Magdeburger damit erreichen zu können, sollen in den kommenden Jahren weitere Anlagen installiert werden.

Anbieter senden Kurznachricht an alle Mobilfunk-Kunden

Über den sogenannten Cell Broadcast wird jeder Mobilfunk-Anbieter an seine Kunden in Deutschland eine Kurznachricht mit der Warnbotschaft versenden. Dies kommt aber nur an, wenn das Handy eingeschaltet ist und sich nicht im Flugmodus befindet. Achtung: Über diesen Weg gibt es keine offizielle Entwarnung.

Nina-App warnt vor Bränden und anderen Katastrophen

Die Stadt Magdeburg arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit der Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Nina. Nutzer, die diese installiert und ihren Aufenthaltsort mit Magdeburg angegeben haben, erhalten über diese Meldungen über Gefahrenlagen wie größere Brände im Stadtgebiet. Zum Warntag wird die Nina-App ebenfalls eine entsprechende Warnung versenden.

Programme werden unterbrochen, öffentliche Displays werden genutzt

Die Programme der Sender sollen um 11 Uhr unterbrochen werden, um die bundesweite Warnmeldung auszustrahlen. Mit dem Werbeunternehmen Ströer gibt es eine Absprache, dass die Warnung auf den öffentlichen, digitalen Werbetafeln übertragen wird. Die gleiche Möglichkeit besteht auch für die elektronischen Fahrzeitanzeigen an den Haltestellen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB).