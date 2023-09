Das Bürgerhaus in Magdeburg-Calenberge hat in den vergangenen Monaten eine umfangreiche Frischekur erhalten. Doch eine Eröffnung musste bislang wegen des Fehlens von Mobiliar warten.

Bürgerhaus in Magdeburg: Verzögerung bei Eröffnung in Calenberge

Magdeburg - Das Gebäude an der Calenberger Dorfstraße soll fortan noch stärker zum kulturellen und gesellschaftlichen Treffpunkt für alle Generationen im Ort werden.

In den vergangenen Monaten hat das Bürgerhaus in Calenberge eine umfassende Renovierung erfahren. So ist ein neuer, größerer Gemeinschaftsraum geschaffen worden. Dazu wurden kleinere Räume zusammengelegt. Zudem wurden neuer Fußboden und Elektrik verlegt, die Decke neu gestaltet sowie Modernisierungen an Wänden und Türen ausgeführt.

Im Frühsommer waren die Umbauarbeiten im Auftrag des Kommunalen Gebäudemanagements dann weitgehend abgeschlossen. Für den 1. Juli war bereits ein Eröffnungstermin angesetzt worden, doch dieser musste kurzfristig wieder abgesagt werden. Grund dafür ist die noch fehlende Möblierung/Inventar. Ein neuer Termin wurde bisher nicht angekündigt.

Doch nun bahnt sich Bewegung an. Demnach sollen die Möbel voraussichtlich im Zeitraum vom 25. September bis zum 6. Oktober geliefert werden.

Darüber informierte Ortsbürgermeister Günther Kräuter bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Randau-Calenberge. Damit rückt die Eröffnung näher.