Das beliebte Café Kurt in Magdeburg-Buckau schließt nach knapp drei Jahren. Es gibt aber eine Nachfolgerin, die einiges übernimmt und einiges anders macht. Was sich für Kunden ändert und wann das neue Café öffnet.

Café Kurt in Magdeburg schließt: Was die neue Betreiberin plant

Das Café Kurt in Magdeburg-Buckau schließt. Unter dem Namen „Pipper Kiezcafé" eröffnet Saskia Amend den Laden einige Wochen später wieder.

Magdeburg. - Knapp drei Jahre lang war das Café Kurt in Magdeburg-Buckau Treffpunkt für Liebhaber von Kaffee, Kuchen sowie Kleinkunst und Schmuck. Nun geben die beiden Betreiberinnen Josephine Ehlenberger und Andrea Jozwiak ihr Café ab. Wie es dort ab September weitergeht und was sich ändert.