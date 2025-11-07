Ein Jahr nach tödlichem Anschlag Weihnachtsmarkt Magdeburg: Dieser beliebte Stand sagt für 2025 ab
Im ersten Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat ein beliebter Stand jetzt seine Teilnahme abgesagt. Der Betreiber spricht über die Gründe.
07.11.2025, 19:00
Magdeburg. - Schon in wenigen Tagen wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Aufbau läuft bereits, der Baum steht. Ab dem 20. November 2025 werden die Buden und Glühweinstände wieder zum Besuch einladen - im Jahr 1 nach dem verheerenden Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten. Ein beliebter Strand wird nicht dabei sein.