Im ersten Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat ein beliebter Stand jetzt seine Teilnahme abgesagt. Der Betreiber spricht über die Gründe.

Weihnachtsmarkt Magdeburg: Dieser beliebte Stand sagt für 2025 ab

Magdeburg. - Schon in wenigen Tagen wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt eröffnet. Der Aufbau läuft bereits, der Baum steht. Ab dem 20. November 2025 werden die Buden und Glühweinstände wieder zum Besuch einladen - im Jahr 1 nach dem verheerenden Anschlag mit sechs Toten und Hunderten Verletzten. Ein beliebter Strand wird nicht dabei sein.