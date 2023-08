Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Der Bundestag befasst sich in der kommenden Woche damit, der Magdeburger Stadtrat ebenfalls: Die Legalisierung von Cannabis beschäftigt die Politik auf mehreren Ebenen. Während es in Berlin darum geht, das Kiffen grundsätzlich zu erlauben, wird in Magdeburg darüber debattiert voranzugehen. Würde die Landeshauptstadt Modellregion, hätte dies auch Vorteile, meint die Fraktion Grüne/future! und macht Dampf.