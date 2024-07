Was steht nun genau im Kommunalverfassungsgesetz? Rechtsamtsleiterin Alexandra Kuhle liest nach, Stadträte und Beigeordnete warten gespannt.

Magdeburg. - CDU-Mann Wigbert Schwenke sprach von einer „Inszenierung“ und einem „holprigen Start“. Er würde am liebsten einen Strich unter die konstituierende Sitzung machen. Seine Wahl zum Stadtratsvorsitzenden, für die es nach dem gescheiterten Versuch im ersten Wahlgang erst einer Anzweiflung des Prozederes und einer Wiederholung bedurfte, hinterlässt Fragezeichen. Eine Rolle bei dem ganzen Desaster könnte eine E-Mail gespielt haben, die am 20. Juni an alle Fraktionen geschickt worden ist.