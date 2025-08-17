Was Besucher wissen müssen CSD in Magdeburg: Prominente Gäste bei Demo
In Magdeburg findet am Samstag, 23. August, der Christopher Street Day (CSD) statt. Es gibt ein Stadtfest und eine Demonstration sowie Partys am Abend. Auch prominente Gäste werden erwartet. Was Besucher über die Route und die Sicherheit vor Ort wissen müssen.
Aktualisiert: 18.08.2025, 10:47
Magdeburg. - Wenn queere Menschen für mehr Sichtbarkeit demonstrieren und gleichzeitig bereits erkämpfte Rechte feiern, dann wird es bunt in der Stadt. Am Samstag, 23. August 2025, findet in Magdeburg der Christopher Street Day (CSD) statt. Was Besucher jetzt wissen müssen.