In Magdeburg findet am Samstag, 23. August, der Christopher Street Day (CSD) statt. Es gibt ein Stadtfest und eine Demonstration sowie Partys am Abend. Auch prominente Gäste werden erwartet. Was Besucher über die Route und die Sicherheit vor Ort wissen müssen.