Nach Bekanntwerden der Pläne die Helios-Klinik Zerbst zum 19. Dezember zu schließen, entbrannte ein Sturm der Entrüstung. Jetzt ist die Übernahme durch den Landkreis geplant. Doch der Zeitplan ist mehr als eng.

Ist es zu schaffen? - Zerbster Krankenhaus soll zum 1. März übernommen werden

Die Zerbster Helios-Klinik soll zum 1. März vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld übernommen werden.

Zerbst - Das Zerbster Krankenhaus soll bleiben. Die Entscheidung über die Rekommunalisierung der Helios-Klinik soll in der Kreistagssitzung am 19. Februar getroffen werden. Läuft alles glatt, soll der Landkreis Anhalt-Bitterfeld dann ab 1. März Träger des Krankenhauses sein. Aber ist das zu schaffen?