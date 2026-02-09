Liveticker
Landkreis übernimmt Krankenhaus Ist es zu schaffen? - Zerbster Krankenhaus soll zum 1. März übernommen werden
Nach Bekanntwerden der Pläne die Helios-Klinik Zerbst zum 19. Dezember zu schließen, entbrannte ein Sturm der Entrüstung. Jetzt ist die Übernahme durch den Landkreis geplant. Doch der Zeitplan ist mehr als eng.
Zerbst - Das Zerbster Krankenhaus soll bleiben. Die Entscheidung über die Rekommunalisierung der Helios-Klinik soll in der Kreistagssitzung am 19. Februar getroffen werden. Läuft alles glatt, soll der Landkreis Anhalt-Bitterfeld dann ab 1. März Träger des Krankenhauses sein. Aber ist das zu schaffen?