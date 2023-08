In Magdeburg toben am Wochenende vom 11. bis 13. August 2023 an mehreren Orten Partys. Die Volksstimme hat angesagte Termine aus den Clubs zusammengetragen.

Magdeburg - Jedes Wochenende bieten die Clubs in Magdeburg ein abwechslungsreiches Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Zu weiteren Freizeittipps für Freitag, den 11. August 2023, geht es hier.

Café Treibgut: House im Hafen mit LoveFoundation und Dominik Barker steht am Freitag im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr. Am Sonnabend beginnt zur gleichen Zeit und am gleichen Ort eine „Hip-Hop / RnB & House Night“ mit DJ Reky.

Boys’n’Beats: Ab 21 Uhr gibt es am Freitag im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89 eine Stunde Informationen zu den Risiken und zu Wechselwirkungen verschiedener Drogen unter dem Titel „Sex, Drugs & Setting“. Die Fetisch-Party beginnt im Anschluss um 22 Uhr am gleichen Ort. Zur 80er/90er-Party am Sonnabend um 22 Uhr legt Holger Pink Musik auf.

Geheimclub: „Nest: Fetisch“ steht für Freitag, 23 Uhr, auf dem Programm des Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Der Dresscode für die smartphonefreie Party lautet Lack, Leder und Kinky. Musik gibt es in dieser Nacht von Dick Stan und Spanish Fly. In der Nacht zum Sonntag ist ab Mitternacht wieder eine Party unter dem Titel „Never Stop“ geplant. Die Musik kommt von Raban, Alarico und Cobber auf dem einen, von Tons Tumble und Voidfox auf dem anderen Floor.

Montego Beach Club: Freitags ist im Montego Beach Club am Adolf-Mittag See „Deliriouz“ Time angesagt. Los Cuban Boys spielen dann am Sonnabend zur „Playa de Salsa“ auf.

Datsche und Kunstkantine: Diesen Samstag und Sonntag planen die Datsche und die Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43, Zufahrt über die Sandbreite, das lange YUM Session Wochenende. Am Samstag spielt die Musik von 14 bis 22 Uhr in der Datsche – hier legen Yamour, Eros Miguel und Toffee+Plac auf – und dann in der benachbarten Kunstkantine von 22 bis 6 Uhr – hier stehen DJ Ritalino, Noetik, Larook und Rasch an den Reglern. Am Sonntag ist dann von 14 bis 22 Uhr die Datsche wieder geöffnet. Hier sorgen Plastiksoul sowie 3RDV und Klaus für die Musik.

Insel der Jugend: Am Sonnabend ab 16 Uhr ist auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße ein Open Air mit Aftershowparty und Straight Connection sowie Reeperbahn Kareem, BOZ, Jaill, AchtVier, Danny111, TaiMO, Stanley, 76er Boys, Serok, Lucky, Casio108 und Niggsen angesagt.

Strandbar: DJ Eindreas legt am Sonnabend zur Party an der Strandbar im Petriförder 1 auf. Beginn ist um 18 Uhr.

MS Marco Polo: Die MS Marco Polo legt am Sonnabend um 21 Uhr zur 2000er Party mit DJ Delorryen ab. Das Boarding beginnt um 20.30 Uhr. Tickets gibt es nur im Vorverkauf im Internet.

Baracke: Der Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz hat am Sonnabend ab 23 Uhr geöffnet. Gespielt werden Charts.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.