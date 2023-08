Magdeburg - Die Pyrogames und die Zoonacht, Megedeborch und eine offene Bühne, eine Messe rund um Mangas und japanische Popkultur, Kino unter freiem Himmel und eine Wanderung - die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen für die Freizeit in Magdeburg für Sonnabend, den 12. August 2023, zusammengestellt. Für die Partys des Wochenendes gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 11. August, geht es hier.

Pyro Games zaubern ein Lichtermeer in den Himmel über dem Elbauenpark

Glitzernde Farbenspiele und strahlendes Licht erfüllen den Elbauenpark am Sonnabend mit ihrem Zauber. Die diesjährigen Pyro Games stehen auf dem Programm. Funkelnde Sternen, leuchtende Kometen und Feuerwerksblüten sollen im nachtblauen Himmel ihre Pracht entfalten.

Auf ihrer Tournee durch ganz Deutschland stellen sich drei Experten der Pyrotechnik mit ihren Teams dem Wettbewerb um den Titel. Beeindruckende Pyro-Effekte, außergewöhnliche Brillanz und die leuchtenden Farben, die mit der Musik harmonieren, sollen das Publikum begeistern. Am Ende des Abends entscheidet das Publikum, welcher Pyrotechniker im Duell den Sieg erringen konnte und die Trophäe sein Eigen nennen darf.

Doch der Fokus liegt nicht nur auf den Feuerwerksshows. Neben dem Wettbewerb mit eindrucksvollen Boden- und Höhenfeuerwerken steht Unterhaltung und ein familienfreundliches Abendprogramm im Vordergrund. Live-Musik, Walking-Acts und eine Feuershow prägen das bunte Geschehen. Die Künstler von Stamping Feet bieten eine wahre Explosion an Ideen, Akrobatik und unkonventionellen Melodien auf der Bühne. Ein weiteres Highlight erwartet die Zuschauer in Form der atemberaubenden Licht- und Lasershow des Multimedia-Laserkünstlers Jürgen Matkowitz.

Zoonacht mit Bühnenprogramm und weiteren Attraktionen

Der Zoo Magdeburg öffnet am Sonnabend seine Tore zur diesjährigen Zoonacht. In einer romantisch-magischen Atmosphäre präsentiert der Zoo indirekte Beleuchtung an Tieranlagen und kommentierte Fütterungen bei ausgewählten Tieren.

Ein Höhepunkt ist die Schattentheater-Show „Moving Shadows“, die erstmals in einem Zoo zu sehen ist. Die Zoonacht bietet auf sieben Bühnen Musik. Mit dabei sind eine Abba-Tribute-Band, Didgeridoo und Handpan, Philipp Gerisch, die Blueprint Band, Saleia und Juna mit Disney-Songs und ein Andreas-Gabalier-Double mit mitreißenden Shows. Auf der Gaukler-Meile sind Stelzenläufer, Akrobatik, Poi, Hoop und Stabjonglage zu erleben. Die Luchswiese lädt zum Open-Air-Sommerkino mit „König der Löwen“ ein, während die Nashornanlage bei Violinenmusik von „K & K Euphony“ zur Weinlounge wird.

Besucher können die Tierwelt von Dämmerung bis Nacht beobachten. Die kommentierten Fütterungen finden bei den Lemuren in der Madagaskaranlage um 18.30 Uhr, bei den Breitstreifenmungos um 19.30 Uhr und im Elefantenhaus um 20.30 Uhr statt.

In der Africambo-Lodge ist die Küche Ostafrikas Thema. Die Zoonacht-Karte kostet 25 Euro, Jahreskarteninhaber erhalten 20 Prozent Nachlass, und Kinder bis 15 Jahre haben kostenfreien Eintritt. Die Veranstaltung beginnt am Sonnabend um 18 Uhr und endet um Mitternacht.

Öffentlicher Markttag in der Megedeborch des Kulturhistorischen Museums

Von 10 bis 15 Uhr ist am Sonnabend „Öffentlicher Markttag“ in der Megedeborch des Kulturhistorischen Museums in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. In einem Hof des Gebäudekomplexes empfinden die jungen Akteure hier das Leben und Wirtschaften in einer mittelalterlichen Stadt nach.

Üblicherweise ist die Megedeborch nur für die Programmtage für Kinder im Rahmen von Schulausflügen und im Ferienprogramm geöffnet. Ausnahme sind die öffentlichen Markttage.

Im vergangenen Jahr war übrigens der langjährige Spielleiter und Bürgermeister der Megedeborch in den Ruhestand gegangen.

Public Poetry Scream am Magdeburger Hundertwasserhaus

Beim Puclic Poetry Scream ist das Publikum gefragt. Mit bis zu fünf Minuten langen Beiträgen können sich die Besucher am offenen Mikrofon des Fördervereins der Schriftsteller beteiligen.

Der „Public Poetry Scream“ findet vom 15. Juli bis 19. August jeden Sonnabend zwischen 14 und 14.45 Uhr statt. Die Bühne befindet sich auf dem Erhard-Hübener-Platz vor dem Hundertwasserhaus.

Open-Air-Kino im Magdeburger Studiokino

Beim Sommer-Open-Air im Garten des Studiokinos, Moritzplatz 1a, läuft am Sonnabend um 21 Uhr der Film „Ein Mann namens Otto“ mit Tom Hanks. Der Film „Ein Mann namens Otto“ basiert auf dem ebenso witzigen wie bewegenden Bestseller.

Erzählt wird die Geschichte von Otto Anderson, einem mürrischen Witwer, der sehr auf seine Gewohnheiten fixiert ist. Als eine lebhafte junge Familie nebenan einzieht, trifft Otto in der schlagfertigen und hochschwangeren Marisol auf eine ebenbürtige Gegnerin.

Contaku im Magdeburger Amo

Fans von Manga, Anime und Cosplay erobern am Wochenende wieder das Amo. Das Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 wird am Sonnabend und Sonntag Schauplatz dieses besonderen Festivals. Zur japanischen Pop-Kultur-Messe Contaku werden Gäste aus ganz Mitteldeutschland in der Landeshauptstadt erwartet, teilte ein Sprecher des Amos mit. Teilnehmer wie Besucher können am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr mit Kostümen und vielen Aktionen in fantastische Welten eintauchen.

Maria Pietschmann Jennifer Lauterbach haben bei der Contaku 2012 den Cosplay-Wettbewerb gewonnen. Foto: Martin Rieß

Besucher erwarte zudem ein umfangreiches Programm mit vielen Highlights, darunter einer von fünf Vorentscheiden der deutschen Cosplaymeisterschaft. Workshops und Panels widmen sich verschiedenen Themen rund um Japan, Anime, Manga und Cosplay – einer Kombination aus den Wörtern „Kostüm“ und „Spiel“. An Ständen können Fans Neuheiten, Trends und Werbe-Produkte aus der Szene entdecken. Cosplay-Wettbewerbe und -Shows, bei denen Fans ihre selbst gemachten Kostüme präsentieren, stehen ebenfalls auf dem Programm, heißt es aus dem Amo weiter. Die Messe werde von einem ehrenamtlichen Team organisiert.

Wanderung

Zum Rückhaltebecken der Schrote führt eine Wanderung der Wanderbewegung am Sonnabend. Auf dem Rundwanderweg beträgt die Strecke zehn Kilometer. Start ist an der Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof an der Großen Diesdorfer Straße um 8.30 Uhr.

Für Vereinsmitglieder ist die Teilnahme frei. Gäste sind bei einer Startgebühr von drei Euro, Kinder einen Euro, willkommen.