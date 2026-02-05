Im Magdeburger Literaturhaus gibt es ein neues Lesungsformat. Zwei Schauspieler lesen Texte von Autoren und Komikern. Was Besucher bei der interaktiven Lesung erwartet.

Magdeburg. - Schauspieler Thomas Wiesenberg ist in Magdeburg für sein „Kulturtainment“ bekannt, wie er es nennt. Nun hat er zusammen mit Micha Magel ein neues Format ins Leben gerufen. Die interaktive Lesung „Das wär doch gelacht“ wird im Literaturhaus an mehreren Tagen aufgeführt. Worum es geht und was ihn dazu bewegt hat.

Die beiden Männer hätten sich bei „Olvenstedt probiert's“ getroffen und zusammen die Idee für das neue Format entwickelt. Gelesen werden eigene Texte sowie die von verschiedenen Autoren. Unter anderem Texte von Jürgen von der Lippe, Torsten Sträter und Horst Evers, wie Thomas Wiesenberg verrät, der unter anderem Theaterstücke moderner interpretiert und an Schulen in Magdeburg aufführt. Welche Autoren noch zitiert werden, dürften die beiden Männer derzeit noch nicht veröffentlichen. Auch ein Magdeburger Autor soll dabei sein. Die Textarten würden variieren zwischen Glossen, Tagebucheinträgen oder Gedichten beispielsweise.

Interaktive Lesung in Magdeburger Literaturhaus

„Es soll einfach Spaß machen in einer Zeit, in der die Stimmung oft schwer ist. Es ist auch ein wenig interaktiv“, erzählt der Schauspieler. „Die Proben haben schon begonnen.“ Die Lesungen finden am 13. und 14. sowie am 20. und 21. Februar jeweils um 19.30 Uhr im Literaturhaus an der Thiemstraße statt. Einlass ist um 19 Uhr. Reservierungen sind per Mail an info@literaturhaus-magdeburg.de oder telefonisch unter 0391/404 49 95 möglich.

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. An der Abendkasse zahlen Besucher 20 Euro.