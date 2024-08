Magdeburg - Schon als Kind ist Heidi Prekop Fan von den japanischen Zeichentrickfiguren mit den großen Augen und bunten Kleidern. Besonders hat es ihr die Serie „Sailor Moon“ angetan. Bekannt in der japanischen Popkultur als so genannter Anime handelt die Serie von Kriegerinnen, die mit magischen Kräften das Böse bekämpfen. Früh engagiert sich Prekop in einem Projekt dazu. „Aus Zufall bin ich im Internet darauf gestoßen. Ich dachte mir: Das ist was für mich.“ Seither findet sie Freude daran, sich wie die Charaktere zu schminken und zu verkleiden.

