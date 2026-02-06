Mit einer neuen Produktion zeigt Cornamusa in der Magdeburger Getec-Arena einen Bühnenabend, der schottische und irische Motive miteinander verknüpft.

Magdeburg. - Klang, Bewegung und Erzählung verbinden am Samstag (7. Februar 2026) in Magdeburg sich zu einem Bühnenabend, der schottische und irische Motive miteinander verknüpft. Das Ensemble Cornamusa zeigt seine Produktion „World of Pipe Rock and Irish Dance“ in der Getec-Arena. Die Show wird begleitet von einer siebenköpfigen Liveband und einem Ensemble aus Musikern und Irish Dancern.

Inhaltlich knüpft das Programm an frühere Erzählstränge an und führt sie unter dem Titel Die Geschichte der Highland-Rose weiter. Im Zentrum steht die Figur Rose, ein schottisches Mädchen, sowie Liam aus Irland, dessen Suche nach ihr eine Reise zwischen Dublin und Schottland auslöst. Musik, Tanz und szenische Elemente tragen diese Handlung durch den Abend.

Auch interessant: Tickets zur Vorstellung in Magdeburg und weiteren Städten gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Choreografien verantwortet unter anderem Gyula Glaser, dreifacher Europameister im Irish Dance, gemeinsam mit der Solotänzerin und Choreografin Nicole Ohnesorge. Moderne Licht- und Videoprojektionen, wechselnde Kostüme und Stepptänze strukturieren die Aufführung technisch. Gesang, Dudelsack, Percussion und Tanz formen dabei ein geschlossenes Bühnenbild, das die erzählte Geschichte musikalisch vorantreibt.

„World of Pipe Rock and Irish Dance“ beginnt am Samstag, 7.2.2026, um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.