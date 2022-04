Corona in Magdeburg: Impfkampagne geht im neuen Jahr weiter

Das neue Jahr hat gerade begonnen, da stehen in Magdeburg schon die nächsten Impftermine gegen das Coronavirus an. Wie es weiter geht und wie die Bilanz 2021 ausgefallen ist.

Das mobile Impfteam der Landeshauptstadt Magdeburg am letzten Impftag im alten Jahr. 1370 Impfungen wurden am letzten Tag kurz vor dem Jahreswechsel verabreicht.

Magdeburg - Fast auf den Tag genau nach einem Jahr Impfkampagne in Magdeburg hat das mobile Impfteam der Landeshauptstadt im Impfzentrum in der Sudenburger Sporthalle kurz vor dem Jahreswechsel einen Endspurt hingelegt: Beim letzten Impftag des alten Jahres wurden 1370 Impfungen in der Sporthalle verabreicht. Vorwiegend Zweitimpfungen, aber auch Erst- und Auffrischungsimpfungen wurden verabreicht, bilanzierte Dennis Brandt, der Organisationsleiter des mobilen Impfteams.