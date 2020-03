In Magdeburg steigt die Zahl der Corona-Fälle. Foto: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Der Amtsarzt appelliert: Bleiben Sie zu Hause! Am Freitag wurden 39 Corona-Fälle in Magdeburg gemeldet.

Magdeburg l Die Zahl steigt stetig, die Stadt Magdeburg spricht von einer deutlichen Dynamik. Am Freitagnachmittag meldete das Sozialministerium 39 bestätigte Corona-Fälle in Magdeburg, am Vormittag lag die Zahl noch bei 29.

Damit sind in ganz Sachsen-Anhalt 217 Menschen mit dem Cornavirus infiziert. Noch mehr Fälle als in Magdeburg wurden nur in Halle gemeldet: 44. Im Landkreis Börde sind es 29, im Salzlandkreis 17 und im Jerichower Land 4.

Unterdessen wendet sich Magdeburgs Amtsarzt Dr. Eike Hennig mit einem dringenden Appell an die Bürger: "Bleiben Sie zu Hause!" Unnötige Kontakte, egal ob man Krankheitssymptome zeige oder nicht, sollten vermieden werden.

Weitere Tipps des Amtsarztes:

Vermeiden Sie Aktivitäten in Gruppen.

Beachten Sie wichtige Hygieneregeln wie regelmäßiges und gründliches Händewaschen.

Husten und Niesen Sie in ein Taschentuch oder in die Armbeuge.

Halten Sie mindestens ein bis zwei Meter Abstand zu anderen Menschen.

Seien Sie kritisch. Informieren Sie sich nur aus sicheren Quellen.

Gehen Sie nicht unaufgefordert in Arztpraxen oder ein Krankenhaus; melden Sie sich vorher an.

Und hier die Zahlen aus allen Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt (Stand, Freitag, 15.38 Uhr):

Halle: 44

Magdeburg: 39

Dessau: 5

Altmarkkreis Salzwedel: 3

Landkreis Anhalt Bitterfeld: 9

Landkreis Börde: 29

Burgenlandkreis: 15

Landkreis Harz: 12

Jerichower Land: 4

Landkreis Mansfeld-Südharz: 5

Saalekreis: 14

Salzlandkreis: 17

Landkreis Stendal: 10

Landkreis Wittenberg: 11

