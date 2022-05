Corona und adipöse Patienten sind für neue Chefchirurgin im Magdeburger Marienstift Themen

Magdeburg - Mit Prof. Dr. Stefanie Wolff hat das Krankenhaus St. Marienstift in Magdeburg eine neue Chefärztin für Chirurgie. Zuvor war die gebürtige Magdeburgerin leitende Oberärztin am Universitätsklinikum in Magdeburg. Der Wechsel der Chirurgin fällt dabei in eine für das Gesundheitswesen angespannte Situation: das Ringen um die Finanzierung der Krankenhäuser bei steigenden Kosten auf der einen Seite, die Corona-Pandemie auf der anderen Seite.