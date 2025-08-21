Am Samstag, 23. August 2025, findet der CSD in Magdeburg statt. Die Polizei bereitet sich aber auch auf Störungen vor. Eine rechte Gegendemo mit rund 300 Teilnehmenden ist angemeldet.

Bereits 2024 gab es eine rechte Gegendemonstration zum CSD in Magdeburg.

Magdeburg. - Wenn am Samstag, 23. August 2025, in Magdeburg der Christopher Street Day (CSD) gefeiert wird, könnte es auch zu Störungen der Veranstaltung kommen. Grund dafür ist, wie in den Jahren zuvor, eine angemeldete Gegendemo aus dem rechten Spektrum.