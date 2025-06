Das ist eine teure Zwischenlösung. Die rund sechs Millionen Euro, die die Stadt Magdeburg für die Behelfsbrücke am Damaschkeplatz zahlen muss, sind eine Leihgebühr. Und auch nur für eine bestimmte Laufzeit.

Der Abriss der einsturzgefährdeten Ringbrücke am Damaschkeplatz in Magdeburg läuft. Im Anschluss soll die Behelfsbrücke montiert werden - billig ist diese nicht.

Magdeburg. - Der Abriss der Ringbrücke am Damaschkeplatz läuft. Wenn er abgeschlossen ist, soll es nahezu nahtlos an die Montage der Behelfsbrücke gehen. Diese kostet die Stadt Magdeburg etwas mehr als 6 Millionen Euro. Der Stadtrat muss am Donnerstag, 19. Juni 2025, über die Vergabe des Auftrags entscheiden.