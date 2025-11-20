weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. „Otto pflanzt!“ ruft auf: Damit Magdeburg wieder grünste Landeshauptstadt wird

Über 70.000 Bäume sind in acht Jahren in der Landeshauptstadt verschwunden. Der Verein „Otto pflanzt!“ will gegensteuern – und setzt auf die Unterstützung der Magdeburger.

Von Sabine Lindenau 20.11.2025, 06:30
Hartwig Haase (l.) und Georg Hilbert von „Otto pflanzt!“ mit dem Aufruf zur Zukunft des Stadtgrüns, den sie im Magdeburger Stadtrat übergaben.
Hartwig Haase (l.) und Georg Hilbert von „Otto pflanzt!“ mit dem Aufruf zur Zukunft des Stadtgrüns, den sie im Magdeburger Stadtrat übergaben. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - „Otto pflanzt!“ startet in die neue Pflanzsaison: 4.000 Gehölze in sechs Projekten sollen bis Mitte Dezember gesetzt werden. Wie wichtig Stadtgrün für Magdeburg ist, macht der Verein in einem Aufruf deutlich. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Ziel: Magdeburg soll wieder die grünste Landeshauptstadt Deutschlands werden.