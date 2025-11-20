Über 70.000 Bäume sind in acht Jahren in der Landeshauptstadt verschwunden. Der Verein „Otto pflanzt!“ will gegensteuern – und setzt auf die Unterstützung der Magdeburger.

Hartwig Haase (l.) und Georg Hilbert von „Otto pflanzt!“ mit dem Aufruf zur Zukunft des Stadtgrüns, den sie im Magdeburger Stadtrat übergaben.

Magdeburg. - „Otto pflanzt!“ startet in die neue Pflanzsaison: 4.000 Gehölze in sechs Projekten sollen bis Mitte Dezember gesetzt werden. Wie wichtig Stadtgrün für Magdeburg ist, macht der Verein in einem Aufruf deutlich. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht. Ziel: Magdeburg soll wieder die grünste Landeshauptstadt Deutschlands werden.