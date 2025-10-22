Spukfans und Familien aufgepasst: An Halloween, 31. Oktober, finden in Wernigerode zwei einzigartige Veranstaltungen statt. Während eine ein zuckersüßes Erlebnis zu werden verspricht, ist die andere garantiert tierisch gruselig.

Wernigerode. - Von tierisch-gruselig bis schokoladig-süß: Halloween-Fans kommen am Freitag, 31. Oktober, in Wernigerode auf ihre Kosten. In der Harz-Stadt, in der das Schokoladenfestival Chocolart stattfindet, werden zwei einzigartige Veranstaltungen für sie vorbereitet.