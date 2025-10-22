Borghardt-Stiftung in Stendal War es Brandstiftung? Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen - 30 Personen betroffen
Nach dem Brand in einem Förderbereich der Borghardt-Stiftung in Stendal sind Arbeitsmöglichkeit für 30 Menschen zerstört. „Wie sollen wir das den geistig behinderten Menschen erklären?“
Aktualisiert: 22.10.2025, 14:11
Stendal - Brandmelder schlagen Alarm, als eine Mitarbeiterin der Borghardt-Stiftung am Mittwochmorgen, 22. Oktober, gegen 7.15 Uhr das Gebäude des Förderbereichs am Dahrenstedter Weg in Stendal aufschließt. Rauch schlägt ihr entgegen, sie ruft die Feuerwehr. „Was dort passiert ist, bereitet mir seelische Schmerzen“, sagt Elimar Brandt, Gründungsmitglied der Borghardt-Stiftung.