weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Borghardt-Stiftung in Stendal: Mitarbeiterinnen kämpfen mit den Tränen

Borghardt-Stiftung in Stendal War es Brandstiftung? Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen - 30 Personen betroffen

Nach dem Brand in einem Förderbereich der Borghardt-Stiftung in Stendal sind Arbeitsmöglichkeit für 30 Menschen zerstört. „Wie sollen wir das den geistig behinderten Menschen erklären?“

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 22.10.2025, 14:11
Zu einem Brand an einem Gebäude mit Förderbereich der Borghardt-Stiftung rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Mittwochmorgen, 22. Oktober, an den Dahrenstedter Weg aus.
Zu einem Brand an einem Gebäude mit Förderbereich der Borghardt-Stiftung rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Mittwochmorgen, 22. Oktober, an den Dahrenstedter Weg aus. Foto: Anna Lisa Oehlmann

Stendal - Brandmelder schlagen Alarm, als eine Mitarbeiterin der Borghardt-Stiftung am Mittwochmorgen, 22. Oktober, gegen 7.15 Uhr das Gebäude des Förderbereichs am Dahrenstedter Weg in Stendal aufschließt. Rauch schlägt ihr entgegen, sie ruft die Feuerwehr. „Was dort passiert ist, bereitet mir seelische Schmerzen“, sagt Elimar Brandt, Gründungsmitglied der Borghardt-Stiftung.