Nach dem Brand in einem Förderbereich der Borghardt-Stiftung in Stendal sind Arbeitsmöglichkeit für 30 Menschen zerstört. „Wie sollen wir das den geistig behinderten Menschen erklären?“

War es Brandstiftung? Mitarbeiter kämpfen mit den Tränen - 30 Personen betroffen

Zu einem Brand an einem Gebäude mit Förderbereich der Borghardt-Stiftung rückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Stendal am Mittwochmorgen, 22. Oktober, an den Dahrenstedter Weg aus.

Stendal - Brandmelder schlagen Alarm, als eine Mitarbeiterin der Borghardt-Stiftung am Mittwochmorgen, 22. Oktober, gegen 7.15 Uhr das Gebäude des Förderbereichs am Dahrenstedter Weg in Stendal aufschließt. Rauch schlägt ihr entgegen, sie ruft die Feuerwehr. „Was dort passiert ist, bereitet mir seelische Schmerzen“, sagt Elimar Brandt, Gründungsmitglied der Borghardt-Stiftung.