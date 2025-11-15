Der Offene Treff ist in Magdeburg-Nordwest ein wichtiger Treffpunkt für Senioren. Nun ist er vorübergehend geschlossen. Was die Gründe und Auswirkungen sind.

Magdeburg. - Für mindestens zwei Wochen ist der Offene Treff in Magdeburg-Nordwest dicht. Welche Gründe das hat und was das für Besucher heißt.

In der Regel finden dort verschiedene Kurse und Vorträge statt. Gruppen treffen sich dort. Für minimum zwei Wochen sind die Türen jetzt jedoch dicht, wie Marlen Söder vom Verein Blickwechsel erklärt. Seit Anfang 2025 wird der Offene Treff in Nordwest von dem Verein betrieben. „Es finden Bauarbeiten statt. Der Boden im großen Saal wird neu gemacht“, erklärt sie. Aber auch Angebote, die nicht im großen Saal stattfinden, fallen in dieser Zeit aus. Die Betreiber hoffen, dass Ende November die Arbeiten abgeschlossen sind, sodass ein Adventsbasteln stattfinden kann.

Kein anderer Treffpunkt in Magdeburg-Nordwest

Sportliche und kreative Angebote sowie verschiedene Treffen finden dort für alle Generationen statt. Doch besonders für Seniorinnen und Senioren ist der Offene Treff ein wichtiger Anlaufpunkt im Stadtteil. In Nordwest, wo der Altersdurchschnitt bei etwa 50,9 Jahren liegt, gibt es nämlich keinen ähnlichen Treffpunkt. Ende 2024 schloss der letzte Supermarkt im Stadtteil, gastronomische Angebote gibt es nur wenige.

Nach Ende der Baumaßnahmen hat der Treff wieder regulär geöffnet.