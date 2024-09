Der Magdeburger Polizist Uwe Heilmann geht nach 40 Jahren in den Ruhestand. Dafür erhält er Hunderte positive Reaktionen im Internet.

Der Polizist Uwe Heilmann geht nach 40 Jahren in den Ruhestand. Das Internet feiert den 60-Jährigen.

Magdeburg - Zehn Jahre lang ist der Regionalbereichsbeamte (RBB) Uwe Heilmann im Westen Magdeburgs unterwegs gewesen, fast 40 Jahre war er bei der Polizei in Magdeburg und Umgebung tätig. Nun tritt er seine Pension an und hat damit für zahlreiche Reaktionen gesorgt. Auf den Volksstimme-Artikel über den 60-Jährigen gab es fast 150 Kommentare und fast 700 Gefällt-mir-Angaben auf der Social-Media-Plattform Facebook. Da wird der Hobby-Angler gefeiert.

„Alles Gute, alter Kämpfer! Genieße deinen wohlverdienten Ruhestand bei bester Gesundheit. Du warst für die Menschen da und genießt ein hohes Ansehen“, schreibt Eckhard Gluschke. Volksstimme-Leser Jens Schwedler schließt sich an und schreibt: „Na dann hast du es auch geschafft mit allen Höhen und Tiefen, die der Beruf so mit sich bringt. Genieße deinen neuen Lebensabschnitt mit deiner Familie in vollen Zügen.“

Familie gratuliert zu Ruhestand

Neben Olvenstedtern, die ihn kannten, haben sich wohl auch ehemalige Kolleginnen und Familienmitglieder in der Kommentar-Spalte getummelt.

„Glückwunsch, Onkelchen, für deinen baldigen Renteneintritt, viel geleistet in deiner Zeit, da kann man sich dann auch mal zur Ruhe setzen. Olvenstedt bekommt einen neuen Polizisten und du kannst entspannt die Fische besuchen gehen. Liebe Grüße aus der Familie“, schreibt Sveni Barschi.

Bekannte Gratulanten aus Magdeburg

„Das ist echt ein großer Verlust. Ich habe gerne mit ihm zusammen gearbeitet. Aber er hat es sich verdient. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen angenehmen Ruhestand. Viel Spaß beim Angeln“, schreibt Vivien Rom. Stefan Perlbach vom Verein Hilfe für Helfer in Not, der Magdeburger des Jahres 2023 wurde, feiert den Olvenstedter ebenfalls: „Willkommen im Ruhestand, hast du dir verdient.“ Aber auch im realen Leben wurde er gefeiert: Sowohl bei den Bürgergruppen in Neu- und Alt-Olvenstedt als auch im Alten- und Service-Zentrum (ASZ). Dort wurde eine eigene Abschiedsfeier für ihn veranstaltet.

Die Kollegen bei der Polizei haben das positive Feedback der Online-Leser ebenfalls registriert: „Das freut hier alle, dass es so eine gute Rückmeldung auf den Artikel und seinen Ruhestand gibt“, teilt Polizeisprecher Sebastian Alisch mit.