Fahrgäste müssen am Magdeburger Busbahnhof ZOB mit Einschränkungen rechnen. Das Areal wird umgebaut und saniert.

Das ändert sich am Magdeburger Busbahnhof

Magdeburg - Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) an der Westseite des Hauptbahnhofs wird ab 25. März 2024 weiter saniert. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB mitteilten, befindet sich die Fläche bereits in einer umfangreichen Renovierungs- und Sanierungsphase, die seit einigen Monaten laufe. Infolgedessen könne es zu Beeinträchtigungen und teilweisen Sperrungen kommen. Auch im kommenden Bauabschnitt würden ähnliche Einschränkungen erwartet.

Ab nächster Woche sollen die Vorarbeiten zum Austausch und Erneuerung der Dachfläche des Busbahnhofs beginnen. Dabei werde ein neuer Korrosionsschutz auf die Stahlkonstruktion aufgebracht und die Dachverglasung ausgetauscht. Die Montage der notwendigen Fangnetze an der Konstruktion starte am 26. März. Der eigentliche Bau beginne in der Woche nach Ostern.

Während der Bauarbeiten würden Teile des Busbahnhofs gesperrt, hieß es weiter. Die jeweils betroffenen Bereiche sollen durch Bauzäune abgesperrt werden, wobei während der Bauphase stets zwei Bussteige gleichzeitig betroffen und somit nicht nutzbar seien. Zusätzlich werde der Gehwegbereich des Bussteigs 7 zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung abgesperrt.

Die Bauarbeiten sollen vom Bussteig 1 (Servicegebäude) in Richtung Bussteig 7 (Fernbussteig) voranschreiten und voraussichtlich Mitte Juli 2024 abgeschlossen sein. Die Maßnahmen seien notwendig, um auch künftig eine moderne und intakte Infrastruktur für Fahrgäste und Kunden zu gewährleisten, erklärten die MVB.