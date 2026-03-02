weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Mega-Loch im Haushalt: Das große Streichkonzert: Diese Investitionen fallen in Magdeburg aus

Das sind schmerzhafte Einschnitte. Die Stadt Magdeburg muss mehrere geplante Investitionen für dieses Jahr streichen - wegen der Auflagen des Landesverwaltungsamtes. Wie es für die gestrichenen Projekte weitergeht.

Von Sabine Lindenau 02.03.2026, 06:20
Die Bauarbeiten für die neue IGS „Willy Brandt“ an der B1 in Magdeburg laufen. Die geplante Verkehrserschließung der Schule muss dieses Jahr ausfallen.
Die Bauarbeiten für die neue IGS „Willy Brandt“ an der B1 in Magdeburg laufen. Die geplante Verkehrserschließung der Schule muss dieses Jahr ausfallen. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Das Minus ist einfach zu groß. 52 Millionen Euro fehlen Magdeburg für einen ausgeglichenen Haushalt. Das Landesverwaltungsamt hat die Stadt dazu verdonnert, bei ihren geplanten Investitionen 5,3 Millionen Euro und bei ihren Verpflichtungsermächtigungen 7,2 Millionen Euro zu sparen. Dadurch fallen mehrere Projekte weg.