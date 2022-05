Das Magdeburger Schülerticket ist vorerst vom Tisch

Die kostenfreie Schülerfahrt ist in diesem und im kommenden Jahr für die Stadt Magdeburg nicht bezahlbar.

Magdeburg - Die Einführung des Schülertickets in Magdeburg rückt mindestens bis ins Jahr 2023, ist aber auch zu diesem Termin noch alles andere als sicher. Eine große Ratsmehrheit lehnte den Antrag von Grüne/future!, die frühere Schülerfreifahrt auf dem Rechtsweg zu erstreiten, als aussichtslos ab. Auch die von der Fraktion beantragte zeitlich befristete Testung in einem Modellprojekt fand zur Neuverhandlung auf der Ratssitzung am 4. November 2021 keine Mehrheit.

Auf der Ratssitzung im Oktober hatten es Grüne/future! und Linke noch auf eine Mehrheit für dieselben Anträge gebracht, aber die Beschlüsse wurden nachträglich als ungültig erklärt. Nachdem CDU, AfD und Gartenpartei/Tierschutzallianz im Oktober die Sitzung verlassen hatten, blieb nur ein Ratsrest mit 26 Abgeordneten übrig – weniger als die Hälfte der Gewählten; Beschlussunfähigkeit.

Defizit im Stadthaushalt und beim Verkehrsunternehmen

Im am 4. November wieder nahezu vollzählig erschienenen Rat hatten die Anträge pro Ticket indes keine Chance. Neben CDU, AfD und Kleinfraktionen lehnte selbst die SPD - 2019 Initiator des Schülerfreifahrt-Kurses - diese ab. „Wir werden uns weiter für die kostenlose Schülerfahrt einsetzen. Wir stehen hinter der Idee“, sagte Fraktionschef Jens Rösler. Dennoch habe seine Fraktion ein Einsehen in die Haushaltslage „und wir wissen schon jetzt, dass 2022 dafür auch kein Spielraum vorhanden ist“. Auf Antrag der Linken und mit der Ergänzung der SPD um den Passus „ab 2023“ versehen, wird die Einführung des Schülertickets nun jährlich mit Blick auf die Möglichkeiten im Haushalt neu geprüft. Die AfD scheiterte mit dem Kompromissantrag „Schülerticket auf Raten“ zur schrittweisen Einführung für immer mehr Schüler gestaffelt nach Schulweglänge. Die Freifahrt für alle Magdeburger Schüler ist vorerst passé.

Über das Loch im Stadthaushalt hinaus sind die Magdeburger Verkehrsbetriebe selbst aktuell in Zahlungsschwierigkeiten, obwohl jährlich mit rund 40 Millionen Euro von Stadt und Land subventioniert. Der Stadtrat bewilligte einen weiteren Millionenzuschuss zum Ausgleich unter anderem von MVB-Mindereinnahmen wegen rückläufiger Fahrgastzahlen in der Corona-Krise.