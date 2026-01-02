Ein letztes Mal wurden die Gläser erhoben, dann ging das Licht aus. Lange war die Buckauer Kiez-Bar Treffpunkt in Magdeburg. Warum nun Schluss ist, wie der Abschied gefeiert wurde – und weshalb dieser Ort trotzdem nicht ganz verschwindet.

Das war's! Nun ist auch diese beliebte Magdeburger Bar Geschichte

Abschied mit Umarmung: Barchef Aron Buchholz mit seiner ehemaligen Mitarbeiterin Louise Müller (Mitte) und Lina Krüger, die zuletzt die Bar leitete, beim letzten Abend in der Buckauer Kiezkneipe.

Magdeburg. - Ein letztes Mal wurden die Gläser gefüllt, ein letztes Mal angestoßen. Noch einmal versammelte sich der Kiez an der Theke. Acht Jahre lang war die Bar für viele Magdeburger Treffpunkt und Wohnzimmer zugleich. Nun wurde sie abgeschlossen – und wird nicht wieder aufgeschlossen.