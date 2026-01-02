Aus für Kiez-Treff Das war's! Nun ist auch diese beliebte Magdeburger Bar Geschichte
Ein letztes Mal wurden die Gläser erhoben, dann ging das Licht aus. Lange war die Buckauer Kiez-Bar Treffpunkt in Magdeburg. Warum nun Schluss ist, wie der Abschied gefeiert wurde – und weshalb dieser Ort trotzdem nicht ganz verschwindet.
02.01.2026, 06:00
Magdeburg. - Ein letztes Mal wurden die Gläser gefüllt, ein letztes Mal angestoßen. Noch einmal versammelte sich der Kiez an der Theke. Acht Jahre lang war die Bar für viele Magdeburger Treffpunkt und Wohnzimmer zugleich. Nun wurde sie abgeschlossen – und wird nicht wieder aufgeschlossen.